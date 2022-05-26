танків – 1315 одиниць;

бойових броньованих машин – 3235 одиниць;

артилерійських систем – 617 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засоби ППО – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 одиниці;

крилаті ракети – 114 одиниць;

кораблі /катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 одиниць;

спеціальна техніка – 47 одиниць.

Що відбувається на Сході

Основні бої зараз відбуваються на Донбасі, зокрема на Луганщині. Окупанти обстрілюють підрозділи наших військ, завдають ракетних ударів, ведуть розвідку, нарощують авіаційну підтримку та перегруповуються. Росіяни наступають у напрямках Сєвєродонецька та Борівського. Успіху вони не мають.

Частковий успіх загарбники мають біля Устинівки. Ворог хоче зруйнувати логістичне сполучення та не допустити маневри наших військ, тому завдає ударів по мостових переправах. У напрямках Покровського та Клинового частковий успіх загарбники теж мають. Вони захопили населений пункт Мідна Руда.

Крім того, на території Бєлгородської та Воронезької областей противник готує резерви. Окупанти поповнюють запаси, щоб відновити наступ.

Михайло Подоляк зазначив, що уся військова машина зараз працює на те, щоб стримати ворога на Сході.

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