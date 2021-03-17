Радио MAXIMUM устраивает настоящий денежный ливень! У тебя есть шанс не только выиграть кругленькую сумму, но и проверить свои нервы!

Каждый будний день с 19.03 по 2.04 включительно радио MAXIMUM будет выбирать игроков, которые в прямом эфире будут соревноваться за МАКСИМАЛЬНЫЙ КУШ. Твоя задача лишь дождаться суммы, которую хочешь положить в карман, да крикнуть СТОП, но успей сделать это раньше соперника! Кто первый скажет СТОП, тот и забирает себе выигрыш!

Чтобы попасть в игру, необходимо:

В фейсбуке сделать репост этого поста и дождаться под постом комментария от страницы Радио MAXIMUM

В инстаграме запостить картинку акции на свою страницу и отметить на фото страницу @radio.maximum и также ждать связи от Радио MAXIMUM.

После регистрации контактных данных в игре, жди звонка от ведущих, ведь возможно, что именно ты будешь бороться за МАКСИМАЛЬНЫЙ КУШ!