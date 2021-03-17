50 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
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ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ
Радіо MAXIMUM влаштовує справжню грошову зливу! У тебе є шанс не тільки виграти кругленьку суму, але й перевірити свої нерви!
Джерело:Радіо MAXIMUM
Щобудня з 19.03 по 2.04 включно Радіо MAXIMUM буде обирати гравців, які у прямому ефірі змагатимуться за МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ. Твоє завдання лише дочекатися суми, яку хочеш покласти у кишеню, та крикнути СТОП, але встигни зробити це раніше за суперника! Хто перший скаже СТОП, той і забирає собі виграш!
Аби потрапити у гру, необхідно:
- У Фейсбуці зробити репост цього поста та дочекатися під постом коментаря від сторінки Радіо MAXIMUM
- В Інстаграмі запостити картинку акції на свою сторінку та відмітити на фото сторінку @radio.maximum та також чекати на зв'язок від Радіо MAXIMUM.
Після реєстрації контактних даних у грі, чекай на дзвінок від ведучих, адже, може бути, що саме ти змагатимешся за МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ!
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