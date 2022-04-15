Об этом написал 14 апреля президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что будет много и другой помощи.

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Сколько помощи раньше оказала страна

Относительно гуманитарной помощи из Франции отправили 50 тонн груза. Это уже второй такой конвой из страны через месяц.

50 дней войны в самом сердце нашей Европы. Президенту Зеленскому, с которым я только что разговаривал, я еще раз выразил нашу решимость с его стороны прекратить конфликт и нашу солидарность,

– написал Макрон.

Он сказал, что с начала вторжения России наша страна получала от Франции и военную технику. Общая сумма этих поставок составляет более 100 миллионов евро.

Публикации президента Макрона / Скриншот

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