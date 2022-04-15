Про це написав 14 квітня президент Франції Емануель Макрон. Він додав, що буде багато й іншої допомоги.

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Скільки допомоги раніше надала країна

Щодо гуманітарної допомоги, то з Франції відправили 50 тонн вантажу. Це вже другий такий конвой із країни за місяць.

50 днів війни в самому серці нашої Європи. Президенту Зеленському, з яким я щойно розмовляв, я ще раз висловив нашу рішучість з його боку припинити конфлікт і нашу солідарність,

– написав Макрон.

Він сказав, що від початку вторгнення Росії, наша країна отримувала від Франції й військову техніку. Загальна сума цих постачань – понад 100 мільйонів євро.



Публікації президента Макрона / Скриншот

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