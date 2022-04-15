Про це написав 14 квітня президент Франції Емануель Макрон. Він додав, що буде багато й іншої допомоги.
Зауважте Посольство Франції в Україні повертається зі Львова до Києва
Скільки допомоги раніше надала країна
Щодо гуманітарної допомоги, то з Франції відправили 50 тонн вантажу. Це вже другий такий конвой із країни за місяць.
50 днів війни в самому серці нашої Європи. Президенту Зеленському, з яким я щойно розмовляв, я ще раз висловив нашу рішучість з його боку припинити конфлікт і нашу солідарність,
– написав Макрон.
Він сказав, що від початку вторгнення Росії, наша країна отримувала від Франції й військову техніку. Загальна сума цих постачань – понад 100 мільйонів євро.
Публікації президента Макрона / Скриншот
До теми – Макрон пояснив, чому часто телефонує Путіну: дивіться відео