Дети будут жить в кантоне Берн. Социальные работники организуют для них обучение и помогут в реабилитации.

Важно Договоренностей нет, – Верещук опровергла существование "коридора" для эвакуации из "Азовстали"

Сначала дети от 4 до 16 лет отправились из Краматорска в Ивано-Франковск, а затем – в Будапешт. Там их встретили социальные работники и педиатры из Швейцарии.

Эти дети будут засыпать и просыпаться без сирен и тревог среди Швейцарских Альп, – отметила Елена Зеленская, которая помогала организовать эвакуацию.

Программу эвакуации удалось разработать благодаря сотрудничеству ряда ведомств, среди которых Посольство Украины в Швейцарии, Национальная социальная сервисная служба Украины.

Ранее в Швейцарию уже выехали 25 детей из специализированного дома ребенка в Каменском. Эвакуация детей в безопасные регионы будет продолжаться.

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