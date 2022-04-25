Діти житимуть у кантоні Берн. Соціальні працівники організують для них навчання та допоможуть в реабілітації.

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Спершу діти від 4 до 16 років вирушили з Краматорська до Івано-Франківська, а потім – до Будапешта. Саме там їх зустріли соціальні працівники та педіатри зі Швейцарії.

Ці діти засинатимуть і прокидатимуться без сирен і тривог серед Швейцарських Альп, – зазначила Олена Зеленська, яка допомагала організувати евакуацію.

Програму евакуації вдалося розробити завдяки співпраці низки відомств, серед яких Посольство України у Швейцарії, Національна соціальна сервісна служба України.

Раніше до Швейцарії вже виїхали 25 дітей із спеціалізованого будинку дитини у Кам’янському. Евакуація дітей в безпечні регіони продовжуватиметься.

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