Верещук зазначила, що заявам росіян про гумкоридори для цивільних можна було б вірити, якби вони не зривали евакуацію маріупольців у попередні дні.

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Віцепрем'єрка додала, що домовленості обох сторін не відбулися, що унеможливлює евакуацію цивільних.

Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором. Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає,

– заявила Верещук.

Вона додала, що Україна звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням стати гарантом та ініціатором евакуації мирного населення з "Азовсталі",

Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками, – підсумувала Верещук.

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