Зеленский подчеркнул, что в течение 50 дней Украину пытаются цинично уничтожить. В то же время все это время украинский народ героически сопротивляется.
К теме Украине нужно еще больше оружия уже и сейчас, – Зеленский
Мы знаем, за что боремся, – Зеленский
Мы ничего не боимся, потому что знаем, за что боремся. У нас достаточно смелости покончить со злом,
– написал глава государства.
Президент призвал мир прекратить кормление российской военной машины, а также предоставить Украине больше оружия. В таком случае мир и добро победят гораздо быстрее.
В видео показано, какие преступления Россия совершает на украинской территории
Первые кадры действительно ужасают. Они показывают лишь часть страшных зверств, которые совершают русские военные на украинской земле. Это бомбардировка театра в Мариуполе, обстрел вокзала в Краматорске, уничтоженные дома мирных жителей, массовые убийства и пытки на Киевщине.
В видео – и исполнители и организаторы: сами российские солдаты и высшее руководство государства-агрессора.
Украина не просит вместо нее противостоять злу
В титрах говорится: Украина не просит вместо нее противостоять этому злу, а лишь просит прекратить его "кормить". Украинцам нужно оружие, потому что храбрости им хватает. И в этом можно убедиться, глядя на последние кадры: бои украинских военных, протесты под сине-желтыми флагами в оккупированных городах, работу спасателей, врачей и волонтеров.
Смотрите видео от президента Зеленского: