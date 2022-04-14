Зеленский просит ускорить поставки оружия

Зеленский снова призывал поставлять Украине больше оружия. Он сказал, что на данный момент оружие поставляют не достаточно быстро, чтобы отразить нападение России.

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Вместе с тем президент обратил внимание, что США, Великобритания и некоторые страны Европы помогают Украине.

США, Великобритания, некоторые европейские страны – они пытаются помочь и помогают,

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, Украине нужно оружие сейчас.

"Но все равно нам это нужно быстрее, быстрее и быстрее. Ключевое слово сейчас", – резюмировал он.

Кстати Украине быстро нужно оружие, – МИД Германии