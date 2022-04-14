Зеленский просит ускорить поставки оружия
Зеленский снова призывал поставлять Украине больше оружия. Он сказал, что на данный момент оружие поставляют не достаточно быстро, чтобы отразить нападение России.
К теме Зеленский назвал партнерам конкретный перечень оружия, которое нужно Украине для защиты
Вместе с тем президент обратил внимание, что США, Великобритания и некоторые страны Европы помогают Украине.
США, Великобритания, некоторые европейские страны – они пытаются помочь и помогают,
– сказал Зеленский.
По словам главы государства, Украине нужно оружие сейчас.
"Но все равно нам это нужно быстрее, быстрее и быстрее. Ключевое слово сейчас", – резюмировал он.
Кстати Украине быстро нужно оружие, – МИД Германии
- Отметим, что США предоставят Украине вооружение почти на 800 миллионов долларов. США передадут то оружие, которое просила Украина.
- Также несколько стран НАТО вскоре объявят о предоставлении Украине танков.
- Известно и то, что Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster.
Узнайте больше – Байден пообещал Зеленскому мощное оружие на миллиард долларов: смотрите видео