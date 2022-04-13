Глава государства подчеркнул, что разные эксперты говорили, что Украина не продержится несколько дней, однако нам удалось не только выстоять, но и отбросить захватчиков. Однако это был только первый раунд, и борьба продолжается.

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Какое оружие нужно Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что российская армия меняет стратегию, поэтому в их планах не только захватить Украину, но напасть на другие страны Европы. Поэтому сейчас у Запада есть выбор – либо помочь остановить Путина сейчас, либо страдать от агрессии россиян.

Россия не намерена останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Так или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины,

– заявил Зеленский.

Поэтому украинский лидер просит у международных партнеров дополнительное вооружение для борьбы с агрессором:

артиллерийские установки (калибр 155 миллиметров) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 миллиметра). Как можно больше;

реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, ​​американские или германские аналоги);

системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевую авиацию.

Президент призвал мир объединиться в борьбе с российским агрессором.

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