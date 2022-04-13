Глава держави наголосив, що різні експерти казали, що Україна не протримається кількох днів, однак нам вдалося не лише вистояти, але й відкинути загарбників. Однак це був лише перший раунд і боротьба триває.
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Як зброя потрібна Україні
Володимир Зеленський наголосив, що російська армія змінює стратегію, тому в їхніх планах не лише захопити Україну, але й напасти на інші країни Європи. Тому зараз Захід має вибір – або допомогти зупинити Путіна зараз, або страждати від агресії росіян.
Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України,
– заявив Зеленський.
Тому український лідер просить у міжнародних партнерів додаткове озброєння для боротьби з агресором:
- артилерійські установки (калібр 155 міліметри) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 міліметри). Якомога більше;
- реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.