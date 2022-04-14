Об этом сообщил спикер Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга в среду, 13 апреля.

Внимание США будут предоставлять Украине разведданные о поражении целей на оккупированных территориях, – СМИ

"По крайней мере, несколько стран" из Альянса готовятся передать танки Т-72, ​​которыми украинцы умеют пользоваться и обучены.

– сказал Джон Кирби.

Он подчеркнул, что поставки вооружения начнутся немедленно. Остальные детали не уточняются.

Напомним, США дополнительно выделили 800 миллионов долларов на повышение обороноспособности Украины и пообещали передавать разведданные о поражении целей на оккупированных территориях.

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