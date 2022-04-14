Про це повідомив спікер Міністерства оборони США Джон Кірбі під час брифінгу в середу, 13 квітня.

Увага США надаватимуть Україні розвіддані про враження цілей на окупованих територіях, – ЗМІ

"Принаймні декілька країн" з Альянсу готуються передати танки Т-72, якими українці вміють користуватися і навчені,

– зазначив Джон Кірбі.

Він наголосив, що постачання озброєння почнеться негайно. Інших деталей не уточнюють.

Нагадаємо, США додатково виділили 800 мільйонів доларів на підвищення обороноздатності України та пообіцяли передавати розвіддані про враження цілей на окупованих територіях.

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