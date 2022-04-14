Відповідна допомога для України нова, адже раніше США такими даними з Україною не ділилася. Відтак ми не могли знати про цілі на окупованих у 2014 році Росією територіях.

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Надаватимуть дані про окуповані території Донбасу і Крим

У США вирішили надавати Україні розвідувальні дані. А все тому, що Росія активізувала наступальні дії на сході країни з метою повністю захопити Донецьку та Луганську області. Відповідна інформація дозволить знати, звідки Росія вестиме атаки. Тож наші військові зможуть точково вдаряти по окупантах.

Але варто зазначити, що США дотримуються нової політики. Вона передбачає мінімізацію ризику розширення театру бойових дій. Тож Україні надавати дані про цілі на території Росії Сполучені Штати не будуть.

Ллойд Остін, міністр оборони США, під час виступу перед сенатським комітетом збройних сил згадав про обмін розвідданими. Під час нього він зазначив, що адміністрація Байдена випустить оновлені інструкції, згідно з якими цими даними й будуть ділитися з Україною.

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