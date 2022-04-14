Соответствующая помощь для Украины новая, ведь ранее США такими данными с Украиной не делилась. Поэтому мы не могли знать о целях на оккупированных в 2014 году Россией территориях.

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Предоставлять данные об оккупированных территориях Донбасса и Крым

В США решили предоставлять Украине разведывательные данные. А все потому, что Россия активизировала наступательные действия на востоке страны с целью полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Соответствующая информация позволит знать, откуда Россия будет вести атаки. Поэтому наши военные смогут точечно ударять по оккупантам.

Но стоит отметить, что США придерживаются новой политики. Она предусматривает минимизацию риска расширения театра боевых действий. Поэтому Украине предоставлять данные о целях на территории России Соединенные Штаты не будут.

Ллойд Остин, министр обороны США, во время выступления перед сенатским комитетом вооруженных сил упомянул об обмене разведданными. Во время него он отметил, что администрация Байдена выпустит обновленные инструкции, согласно которым этими данными и будут делиться с Украиной.

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