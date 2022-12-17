Восстановительные работы в Киевской области после вчерашней атаки россиян продолжаются. Об этом сообщил глава области Алексей Кулеба.

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По его словам, усложняют процесс погодные условия – дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме.

По решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона без света,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В Киевской области работает 400 Пунктов Несокрушимости. Там можно подзарядиться и узнать актуальные новости.

Кратко о последней ракетной атаке россиян на Киевщину