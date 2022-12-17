Відновлювальні роботи на Київщині після вчорашньої атаки росіян тривають. Про це повідомив очільник області Олексій Кулеба.
Увага Бите скло та уламки ракет: у ДТЕК показали, як виглядають пошкоджені енергооб'єкти
За його словами, ускладнюють процес погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі.
За рішенням "Укренерго" на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону наразі без світла,
– йдеться у повідомленні.
Коли Київ може повернутись до планових відключень світла
Начальник КМВА Сергій Попко розповів в ефірі телемарафону, що наразі зарано очікувати на планові відключення світла. Натомість в Києві вже повністю відновили водопостачання та частково теплопостачання.
Що стосується електроенергії – працюють графіки аварійного відключення, на жаль. Тому казати, коли ми перейдемо на планові графіки – поки зарано,
– зазначив він.
Коротко про останню ракетну атаку росіян на Київщину
- Вчора, 16 грудня, російські окупанти випустили приблизно 40 російських ракет, з яких Повітряні сили ліквідували 37.
- Згодом у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що Київ та область вчора витримали одну з найбільших ракетних атак з 24 лютого.
- У Броварах уламки ракети впали на житловий будинок, завдавши ушкоджень будівлі. Натомість люди, на щастя, не постраждали.
- В Укренерго оголошували режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії. Їх було завершено увечері 16 грудня о 19:15.