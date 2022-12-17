Відновлювальні роботи на Київщині після вчорашньої атаки росіян тривають. Про це повідомив очільник області Олексій Кулеба.

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За його словами, ускладнюють процес погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі.

За рішенням "Укренерго" на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону наразі без світла,

– йдеться у повідомленні.

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Коли Київ може повернутись до планових відключень світла

Начальник КМВА Сергій Попко розповів в ефірі телемарафону, що наразі зарано очікувати на планові відключення світла. Натомість в Києві вже повністю відновили водопостачання та частково теплопостачання.

Що стосується електроенергії – працюють графіки аварійного відключення, на жаль. Тому казати, коли ми перейдемо на планові графіки – поки зарано,

– зазначив він.

Коротко про останню ракетну атаку росіян на Київщину