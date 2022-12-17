Енергетики показали відео наслідків влучань в енергооб'єкти. Ракетний удар зруйнував силовий трансформатор та обладнання, а вибухова хвиля пошкодила всі віконні рами.
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Коли відремонтують пошкодження
За словами фахівців, наразі з обладнанням працюють відповідні спеціалісти, намагаючись його відремонтувати, де це можливо. Саме цей об'єкт частково відновлюється після серії ракетних атак.
Проте повністю він зможе запрацювати лише після завершення війни. Точне місце і час зйомки не вказують з міркувань безпеки.
Наслідки влучань в енергооб'єкт ДТЕК: дивіться відео
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