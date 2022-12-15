Сьогодні, 15 грудня, росіяни знову здійснили черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Підприємство повністю відключили від енергосистеми

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключене від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

Раніше в Укренерго повідомили, що на Сході України ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Внаслідок цього пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Яка ситуація в енергосистемі України

  • Внаслідок руйнувань енергетичних об'єктів російськими обстрілами станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. При цьому ситуацію ускладнюють погодні умови: сніг, обмерзання проводів та сильні пориви вітру.
  • Енергетична система України об'єднана, тож всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, коли вони перевищені, доводиться застосовувати аварійні відключення.
  • На додачу виникла проблема у Хмельницькій області. Там відбулося аварійне пошкодження електромережі, яка живить Хмельницьку область та частину Хмельницького.


Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 каналу