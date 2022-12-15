Сьогодні, 15 грудня, росіяни знову здійснили черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Підприємство повністю відключили від енергосистеми

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключене від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

Важливо: з вересня по грудень енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак Росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, ще 3 загинули.

Раніше в Укренерго повідомили, що на Сході України ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Внаслідок цього пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Яка ситуація в енергосистемі України

Внаслідок руйнувань енергетичних об'єктів російськими обстрілами станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. При цьому ситуацію ускладнюють погодні умови: сніг, обмерзання проводів та сильні пориви вітру.

Енергетична система України об'єднана, тож всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, коли вони перевищені, доводиться застосовувати аварійні відключення.

На додачу виникла проблема у Хмельницькій області. Там відбулося аварійне пошкодження електромережі, яка живить Хмельницьку область та частину Хмельницького.



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 каналу