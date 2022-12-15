У "Хмельницькобленерго" повідомили, що відбулося аварійне пошкодження електромережі, яка живить Хмельницьку область та частину Хмельницького.

До теми Відключення електроенергії в Україні: в яких регіонах не буде світла 15 грудня

Відключення може бути довшим, ніж зазвичай

Енергетики наразі проводять аварійно відновлювальні роботи. Світло з'явиться тоді, коли все полагодять, тож відключення може бути довшим ніж 4 години.

Внаслідок аварійного пошкодження електромережі, що живить Хмельницьку область, частина Хмельницького та області знеструмлені. Наголошуємо, це не графік погодинних відключень, причиною знеструмлення є пошкодження ділянки електромережі,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація з електроенергією сьогодні складна

Внаслідок руйнувань енергетичних об'єктів російськими обстрілами станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. При цьому ситуацію ускладнюють погодні умови: сніг, обмерзання проводів та сильні пориви вітру.

Зокрема на Сході України ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Внаслідок цього пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.

Енергетична система України об'єднана, тож всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, вже зранку в деяких областях вони були перевищені, тому доводиться застосовувати аварійні відключення.



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 каналу