Однак, заздалегідь зарядіть свої гаджети, оскільки можу запровадити аварійні відключення. Де не буде світла 15 грудня – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

До теми В енергосистемі України все ще дефіцит: на Сході найскладніша ситуація зі світлом

Наразі у Києві діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна за посиланням.

У Київській області відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

З’явилися графіки відключень електроенергії на 15 грудня:

  • Місто Рівне – тут.
  • Рівненська область – тут.

Зауважимо, що графіки можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2:

  • З 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені
  • З 00:00 до 03:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 19:00 – підчерги будуть з електропостачанням
  • З 03:00 до 04:00 та з 19:00 до 20:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4:

  • З 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть вимкнені
  • З 00:00 до 02:00, з 07:00 до 10:00, з 15:00 до 18:00, з 23:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням
  • З 06:00 до 07:00, з 14:00 до 15:00, з 22:00 до 23:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

2 черга

Підчерги 2.1,2.2:

  • З 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені
  • З 02:00 до 05:00, з 10:00 до 13:00, з 18:00 до 21:00 – підчерги будуть з електропостачанням
  • З 05:00 до 06:00, 13:00 до 14:00, з 21:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерги 2.3, 2.4:

  • З 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені
  • З 03:00 до 06:00, з 11:00 до 14:00, з 19:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням
  • З 02:00 до 03:00, з 10:00 до 11:00, з 18:00 до 19:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2:

  • З 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00 – підчерги будуть вимкнені
  • З 05:00 до 08:00, з 13:00 до 16:00, з 21:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням
  • З 04:00 до 05:00, з 12:00 до 13:00, з 20:00 до 21:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерги 3.3, 3.4:

  • З 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть вимкнені
  • З 00:00 до 01:00, з 06:00 до 10:00, з 15:00 до 17:00, з 22:00 по 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням
  • З 01:00 до 02:00, з 14:00 до 15:00, з 17:00 до 18:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 20:00.

З 07:00 до 08:00, з 11:00 по 12:00, з 16:00 по 17:00 та з 20:00 по 22:00 можливі вимкнення при недотриманні ліміту.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 11:00 до 17:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії лише 4 години в цьому проміжку.

Графік обмеження електроспоживання на 15 грудня:

  • 1 черга, години знеструмлення: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
  • 2 черга, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00
  • 3 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Черговість планових відключень можна переглянути за посиланням.

Графік відключень світла на Хмельниччині 15 грудня:

  • 11:00-15:00 – ІІІ черга;
  • 15:00-19:00 – II черга;
  • 19:00-23:00 – І черга;
  • 23:00-03:00 – ІV черга;
  • 03:00-07:00 – ІІІ черга.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.

До речі, в ОВА повідомили, що з метою забезпечення більш надійного розподілу електричної енергії споживачам області, енергетики планують 15 грудня здійснити планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні. Початок ремонтних робіт – 08:00.

Частину мешканців північної частини області буде тимчасово знеструмлено, а саме: Красилівської та Старокостянтинівської громад, частково Полонської, Шепетівської громад та північної частини Хмельницького (мікрорайони Озерна, Виставка, Заріччя).

Через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. В області тривають екстрені відключення.

Енергетики ДТЕК та НЕК Укренерго вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини.

Графік відключень електроенергії залишається діючим. Додатково для вашої зручності розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

На 15 грудня Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 00:00 до 7:00 – 434 МВт, з 07:00 до 24:00 – 497 МВт. Тому планується вимикати по одній черзі згідно графіку погодинного відключення. Очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Водночас енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.