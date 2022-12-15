Однако заранее зарядите свои гаджеты, так как могу ввести аварийные отключения. Где не будет света 15 декабря – читайте далее в материале 24 канала.

К теме В энергосистеме Украины все еще дефицит: на Востоке самая сложная ситуация со светом

Что со светом в Киеве и области

В настоящее время в Киеве действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.

В Киевской области происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В Ровенской области действуют графики

Появились графики отключений электроэнергии на 15 декабря:

Город Ровно – здесь.

Ровенская область – здесь.

Отметим, что графики могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

Какая ситуация со светом в Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2:

С 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00 – подочереди будут выключены

С 00:00 до 03:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 19:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 03:00 до 04:00 и с 19:00 до 20:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения.

Подочереди 1.3, 1.4:

С 02:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подочереди будут выключены

С 00:00 до 02:00, с 07:00 до 10:00, с 15:00 до 18:00, с 23:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 06:00 до 07:00, с 14:00 до 15:00, с 22:00 до 23:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

2 очередь

Подочереди 2.1,2.2:

С 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – подочереди будут выключены

С 02:00 до 05:00, с 10:00 до 13:00, с 18:00 до 21:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 05:00 до 06:00, 13:00 до 14:00, с 21:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Подочереди 2.3, 2.4:

С 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – подочереди будут выключены

С 03:00 до 06:00, с 11:00 до 14:00, с 19:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 03:00, с 10:00 до 11:00, с 18:00 до 19:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2:

С 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00 – подочереди будут выключены

С 05:00 до 08:00, с 13:00 до 16:00, с 21:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 04:00 до 05:00, с 12:00 до 13:00, с 20:00 до 21:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Подочереди 3.3, 3.4:

С 02:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подочереди будут выключены

С 00:00 до 01:00, с 06:00 до 10:00, с 15:00 до 17:00, с 22:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 01:00 до 02:00, с 14:00 до 15:00, с 17:00 до 18:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00.

С 07:00 до 08:00, с 11:00 до 12:00, с 16:00 до 17:00 и с 20:00 по 22:00 возможны отключения при несоблюдении лимита.

Обесточенная очередь 4.2 будет с 11:00 до 17:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии всего 4 часа в этом промежутке.

Винницкая область останется без света

График ограничения электропотребления на 15 декабря:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Важно! В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.

Очередность плановых отключений можно просмотреть по ссылке.

Будет ли свет в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 15 декабря:

11:00-15:00 – ІІІ очередь;

15:00-19:00 – II очередь;

19:00-23:00 – И очередь;

23:00-03:00 – IV очередь;

03:00-07:00 – ІІІ очередь.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.

Кстати, в ОВА сообщили, что в целях обеспечения более надежного распределения электрической энергии потребителям области, энергетики планируют 15 декабря осуществить плановые ремонтные работы на высоковольтном оборудовании. Начало ремонтных работ – 08:00.

Часть жителей северной части области будут временно обесточены, а именно: Красиловской и Староконстантиновской громад, частично Полонской, Шепетовской громад и северной части Хмельницкого (микрорайоны Озерная, Выставка, Заречье).

В Одесской области продолжаются экстренные отключения

Из-за очередной российской террористической атаки в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения.

Энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области.

Что происходит с электричеством во Львовской области

График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для вашего удобства разделили график по каждой группе в отдельности. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Отключение света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

Электроснабжение в Полтавской области

На 15 декабря Укрэнерго доказало лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 7:00 – 434 МВт, с 07:00 до 24:00 – 497 МВт. Поэтому планируется выключать по очереди согласно графику почасового отключения. Ожидается, что вторая очередь, которая в графике отмечена в скобках, выключаться не будет.

В то же время энергетики призывают жителей области экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области.