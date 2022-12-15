Наразі ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням пошкодженого під час обстрілів обладнання. Про це заявили в Укренерго.

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Яка в Україні ситуація зі світлом

На Сході України ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Внаслідок цього пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, вже зранку в деяких областях вони перевищені та застосовані аварійні відключення,

– зазначили в Укренерго.

Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

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