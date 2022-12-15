Про це повідомили у ДТЕК. У компанії зазначили, що наразі графіки планового відключення світла не працюватимуть. Розповідаємо, яка ситуація у столиці.

Читайте також Відключення електроенергії в Україні: в яких регіонах не буде світла 15 грудня

Намагаються збалансувати енергосистему

Екстрені відключення світла запроваджують, щоб збалансувати енергосистему. Крім того, цей крок дозволить уникнути аварій на обладнання, наголошують у ДТЕК.

Зауважимо, що відповідні відключення стосуються лише мешканців області. Наразі енергетики роблять усе можливе для того, щоб усунути проблеми.

Натомість у самому Києві 15 грудня діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Їх склали з урахуванням поточної ситуації в енергетичній системі України. За цим посиланням ви можете перевірити, коли та на скільки не буде світла у вашій оселі.