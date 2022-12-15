Об этом сообщили в ДТЭК. В компании отметили, что в настоящее время графики планового отключения света не будут работать. Рассказываем, какая обстановка в столице.

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Пытаются сбалансировать энергосистему

Экстренные отключения света вводятся, чтобы сбалансировать энергосистему. Кроме того, этот шаг позволит избежать аварий на оборудование, отмечают в ДТЭК.

Отметим, что соответствующие отключения касаются только жителей области. Пока энергетики делают все возможное для того, чтобы устранить проблемы.

В самом Киеве 15 декабря действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Их составили с учетом текущей ситуации в энергетической системе Украины. По этой ссылке вы можете проверить, когда и на сколько не будет света в вашем доме.