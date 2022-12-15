Ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстреле оборудования. Об этом заявили в Укрэнерго.
Важно Графики не действуют: в Киевской области ввели экстренные отключения света
Какая в Украине ситуация со светом
На Востоке Украины враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате этого повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.
Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, уже утром в некоторых областях они превышены и применены аварийные отключения,
– отметили в Укрэнерго.
Для получения точной информации по отдельному региону советуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.
Отключение света в Украине: последние новости
- 5 декабря россияне снова массировано атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. После этого значительные отключения энергии были на Киевщине и во многих других областях.
- 9 декабря Киевские электросети сообщили, что столица возвращается к графикам отключения света.
- Кроме того, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что ориентировочно 50% критической энергетической инфраструктуры разрушены, некоторые из них – полностью.
- Кстати, Денис Шмигаль рассказал, что украинцы в течение всей зимы будут жить в условиях ограничения потребления света.