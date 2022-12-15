Сегодня, 15 декабря, россияне снова произвели очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Предприятие полностью отключили от энергосистемы

В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

Важно: с сентября по декабрь энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетики были ранены, еще 3 погибли.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что на Востоке Украины враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

В результате разрушений энергетических объектов российскими обстрелами по состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. При этом ситуацию усложняют погодные условия: снег, обледенение проводов и сильные порывы ветра.

Энергетическая система Украины объединена, и всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, когда они превышены, приходится использовать аварийные отключения.

Вдобавок возникла проблема в Хмельницкой области. Там произошло аварийное повреждение электросети, питающей Хмельницкую область и часть Хмельницкого.



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