Сегодня, 15 декабря, россияне снова произвели очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Предприятие полностью отключили от энергосистемы
В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что на Востоке Украины враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Какая ситуация в энергосистеме Украины
- В результате разрушений энергетических объектов российскими обстрелами по состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. При этом ситуацию усложняют погодные условия: снег, обледенение проводов и сильные порывы ветра.
- Энергетическая система Украины объединена, и всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, когда они превышены, приходится использовать аварийные отключения.
- Вдобавок возникла проблема в Хмельницкой области. Там произошло аварийное повреждение электросети, питающей Хмельницкую область и часть Хмельницкого.
Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 канала