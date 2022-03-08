Зеленский рассказал, что на 13-й день войны в оккупированном российскими войсками Мариуполе от обезвоживания умер ребенок, сообщает 24 канал. Город просто заблокирован. Враг не пускает ни пищу, ни воду, которые могут спасти людей.

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Я думаю, все слышат: там у людей нет воды. За 13 дней российского вторжения в Украину убили 50 детей. 50 великомучеников. Это ужасно. Просто так. Вместо 50 вселенных, которые могли жить, они забрали их от нас. Просто забрали,

– заявил президент.

Ребенок умер от обезвоживания

О смерти 6-летней Тани, ушедшей из жизни от обезвоживания, сообщил Вадим Бойченко – мэр Мариуполя.

Он рассказал, что тело девочки извлекли из-под завалов. Неизвестно, сколько времени ребенок боролся за жизнь.

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