Зеленский отметил, что хочет рассказать о 13 днях войны, которую Украина не хотела и не начинала. Однако украинский народ ведет это противостояние, потому что не желает потерять то, что имеет.

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Президент рассказал о 13 днях защиты Украины

13 дней нашей защиты. В первый день, в 4 утра, на нас полетели крылатые ракеты. Так, что все проснулись: и мы, и дети. Вся наша страна с тех пор не спит,

– начал рассказ президент.

Зеленский рассказал парламентариям об отбитии атак и на суше, и в воздухе, и на море. Уделил внимание глава государства и обороне острова Змеиный: именно там прозвучала уже легендарная фраза о русском корабле.

Оккупанты бьют по жилым кварталам

На третий день оккупанты, не скрываясь, ударили по людям, просто по жилым домам артиллерией, авиабомбами. Это окончательно показало, кто есть кто. Кто отважные люди, а кто звери,

– добавил Зеленский.

Несмотря на зверства агрессора, украинцы относились по-человечески к пленным, которых брали десятками. Однако враг и дальше устраивает геноцид, сбрасывая бомбы на дома, школы, больницы. Президент заверил: этот геноцид Украину не сломал.

Важно! Зеленский напомнил, что на 6-й день войны, так называемые борцы с "нацизмом" бросили бомбы на Бабий Яр – место, где нацисты казнили тысячи евреев.

Они (российские войска – 24 канал) не знают ничего святого и великого, как знаем мы ,

– добавил президент.

Мир увидел, как Россия стреляет по атомной электростанции

На 8-й день мир увидел, как россияне стреляют по самой большой в Европе АЭС. Вот тогда, отметил Зеленский, все поняли, что говорится о большом терроре.

Встреча стран НАТО не принесла Украине желаемого результата, ведь даже небо над Украиной закрыть не захотели. Президент считает, что гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля.

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