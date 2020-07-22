Служба безопасности Украины разоблачила коррупцию в Укрзализныце. Масштабные хищения происходили в течение 2 лет.

В целом в течение 2018 – 2019 годов чиновники Укрзализныци подписали контрактов почти на 200 миллионов гривен без надлежащих разрешений и сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Что известно о коррупции в Укрзализныце

Сотрудники СБУ установили, что руководители одного из департаментов Укрзализныци сговорились с комерсантами. Как пишет журналист-расследователь и член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко в телеграме, речь идет о хорошо известном всем украинцам департаменте – "Пассажирская компания”.

Чиновники Укрзализныци помогали своим сообщникам победить в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов.

Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, ввезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контрактов составила почти 200 миллионов гривен.

Путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности примерно 50 миллионов гривен обналичено и присвоено,

– говорится в сообщении СБУ.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях Укрзализныци, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

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В офисе компании-поставщика, причастной к противоправному механизму, правоохранители изъяли:

65 тысяч долларов США;

более 2 миллионов гривен;

печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операции, в том числе и поддельную печать национального перевозчика.

Лещенко отметил, что это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует "Пассажирская компания". НАБУ расследует закупку угля в 2018 году, где две фирмы по сговору выбивали своих конкурентов, а цену завышали.