Служба безпеки України викрила копуцію в Укрзалізниці. Масштабні розкрадання відбувалися протягом 2 років.

Загалом впродовж 2018 – 2019 років посадовці Укрзалізниці підписали контрактів на майже 200 мільйонів гривень без належних дозволів і сертифікатів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Що відомо про корупцію в Укрзалізниці

Співробітники СБУ встановили, що керівники одного з департаментів Укрзалізниці змовилися з коменрсантами. Як пише журналіст-розслідувач та член наглядової ради компанії Сергій Лещенко у телеграмі, мовиться про добре відомий усім українцям департамент – "Пасажирська компанія”.

Посадовці Укрзалізниці допомагали своїм спільникам перемоги у тендерах, попри те, що "підрядники" не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів.

Вони також постачали товариству запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом з РФ. Загальна сума контактів становила майже 200 мільйонів гривень.

Шляхом масштабних фальсифікацій обсягів виконаних робіт фігурантами провадження із використанням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності приблизно 50 мільйонів гривень переведено у готівку та привласнено,

– мовиться у повідомленні СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ проводять у п'яти областях 27 обшуків у структурних підрозділах Укрзалізниці, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

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В офісі компанії-постачальника, причетної до протиправного механізму, правоохоронці вилучили:

65 тисяч доларів США;

понад 2 мільйони гривень;

печатки низки комерційних структур, залучених до фіктивних господарських операцій, зокрема і підроблену печатку національного перевізника.

Лещенко зауважив, що це не єдина кримінальна справу, в якій фігурує "Пасажирська компанія". НАБУ розслідує закупівлю вугілля у 2018 році, де дві фірми за змовою вибивали своїх конкурентів, а ціну завищували.