Шалені прибутки членів наглядової ради Укрзалізниці: депутатка опублікувала дані
Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала інформацію про зарплату членів наглядової ради Укрзалізниці. Річні заробітки вимірюються у мільйонах.
Ольга Василевська-Смаглюк розмістила у своєму фейсбуці таблицю, яка демонструє захмарні прибутки посадовців, однак у різний період часу.
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Відповідно до документа, глава наглядової ради Аджунер Шевкі за період з 2018 по 2020 рік отримав 13,8 мільйона гривень.
Скільки заробили члени наглядової ради
- Андерс Ослунд, Крістіан Кун та Матьє Андреан з вересня 2018 року по квітень 2020 року отримали понад 11,7 мільйона гривень кожен.
- Олег Журавльов та Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня 2020 року "заробили" по понад 1,4 мільйона гривень.
- Адомас Азуолас Аудіцкас від початку вересня 2019 року до кінця квітня 2020 отримав майже 3,1 мільйона гривень.
Доходи членів наглядової ради Укрзалізниці. Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги,
– прокоментувала нардепа.
Та додала, що компанія при цьому закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, перебуваючи на межі банкрутства.
Таблиця з розмірами зарплат членів наглядової ради Укрзалізниці / Фейсбук Ольги Василевської-Смаглюк