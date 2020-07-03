Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала інформацію про зарплату членів наглядової ради Укрзалізниці. Річні заробітки вимірюються у мільйонах.

Ольга Василевська-Смаглюк розмістила у своєму фейсбуці таблицю, яка демонструє захмарні прибутки посадовців, однак у різний період часу.

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Відповідно до документа, глава наглядової ради Аджунер Шевкі за період з 2018 по 2020 рік отримав 13,8 мільйона гривень.

Скільки заробили члени наглядової ради

Андерс Ослунд, Крістіан Кун та Матьє Андреан з вересня 2018 року по квітень 2020 року отримали понад 11,7 мільйона гривень кожен.

з вересня 2018 року по квітень 2020 року отримали понад 11,7 мільйона гривень кожен. Олег Журавльов та Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня 2020 року "заробили" по понад 1,4 мільйона гривень.

з початку січня до кінця квітня 2020 року "заробили" по понад 1,4 мільйона гривень. Адомас Азуолас Аудіцкас від початку вересня 2019 року до кінця квітня 2020 отримав майже 3,1 мільйона гривень.

Доходи членів наглядової ради Укрзалізниці. Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги,

– прокоментувала нардепа.

Та додала, що компанія при цьому закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, перебуваючи на межі банкрутства.



Таблиця з розмірами зарплат членів наглядової ради Укрзалізниці / Фейсбук Ольги Василевської-Смаглюк

Зверніть увагу! Раніше в Укрзалізниці заявили, що члени правління компанії отримуватимуть зарплату не більше, ніж 47 230 гривен. На період карантину на 25% знизили зарплати і всій керівній ланці компанії.