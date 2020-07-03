Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала информацию о зарплате членов наблюдательного совета Укрзализныци. Годовые заработки измеряются в миллионах.

Ольга Василевская-Смаглюк разместила в своем фейсбуке

таблицу, которая демонстрирует заоблачные доходы чиновников, однако в разный период времени.

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Согласно документу, глава наблюдательного совета Аджунер Шевки за период с 2018 по 2020 год получил 13,8 миллиона гривен.

Сколько заработали члены наблюдательного совета

Андерс Ослунд, Кристиан Кун и Матье Андреан с сентября 2018 года по апрель 2020 года получили более 11,7 миллиона гривен каждый.

с сентября 2018 года по апрель 2020 года получили более 11,7 миллиона гривен каждый. Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля 2020 года "заработали" по более 1,4 миллиона гривен.

с начала января до конца апреля 2020 года "заработали" по более 1,4 миллиона гривен. Адомас Азуолас Аудицкас с начала сентября 2019 года до конца апреля 2020 года получил почти 3,1 миллиона гривен.

Доходы членов наблюдательного совета Укрзализныци. Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда,

– прокомментировала нардеп.

И добавила, что компания при этом закрывает сортировочные станции и увольняет 70 тысяч железнодорожников, находясь на грани банкротства.

Таблица с размерами зарплат членов наблюдательного совета Укрзализныци / Фейсбук Ольги Василевской-Смаглюк

Обратите внимание! Ранее в Укрзализныци заявили, что ч лены правления компании будут получать зарплату не более, чем 47 230 гривен. На период карантина на 25% снизили зарплаты и всему руководящему звену компании.