Огромные доходы членов наблюдательного совета "Укрзализныци": депутат опубликовала данные
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала информацию о зарплате членов наблюдательного совета Укрзализныци. Годовые заработки измеряются в миллионах.
Ольга Василевская-Смаглюк разместила в своем фейсбуке
таблицу, которая демонстрирует заоблачные доходы чиновников, однако в разный период времени.
Обратите внимание Укрзализныця должна выплатить почти 5 миллиардов гривен банкам из РФ: это долги "Донецкой железной дороги"
Согласно документу, глава наблюдательного совета Аджунер Шевки за период с 2018 по 2020 год получил 13,8 миллиона гривен.
Сколько заработали члены наблюдательного совета
- Андерс Ослунд, Кристиан Кун и Матье Андреан с сентября 2018 года по апрель 2020 года получили более 11,7 миллиона гривен каждый.
- Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля 2020 года "заработали" по более 1,4 миллиона гривен.
- Адомас Азуолас Аудицкас с начала сентября 2019 года до конца апреля 2020 года получил почти 3,1 миллиона гривен.
Доходы членов наблюдательного совета Укрзализныци. Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда,
– прокомментировала нардеп.
И добавила, что компания при этом закрывает сортировочные станции и увольняет 70 тысяч железнодорожников, находясь на грани банкротства.
Таблица с размерами зарплат членов наблюдательного совета Укрзализныци / Фейсбук Ольги Василевской-Смаглюк