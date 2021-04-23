Половина украинцев считает, что Россия стягивает войска к границе, чтобы запугать Украину и добиться выполнения планов, выгодных Кремлю. Треть предполагает, что такие действия Москвы могут быть подготовкой к военному вторжению.

В таких позициях наиболее уверены жители в возрасте 55 – 60 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинской исследовательской компании Gradus Research.

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Что думают украинцы о действиях России на границе

Еще 22% считают, что целью является усиление переговорных позиций России с США,

17% думают, что это для предотвращения возврата ОРДЛО и Крыма,

14% считают целью аннексии ОРДЛО и открытое введение российских военных сил.

Верят ли украинцы, что Россия пойдет в наступление

Согласно опросу, женщины меньше верят, что Россия может сделать военное вторжение в Украину, их всего 10%. Кроме того, 21% женщин затруднились ответить на этот вопрос.

22% ответили, что наступление "скорее маловероятно" и "скорее вероятно",

15% украинцев уверены, что никакого военного вторжения не будет.

Обратите внимание! Исследование было проведено методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тысяч жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения опроса: 14 апреля 2021 года, размер выборки: 1 000 респондентов.

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