Более 50% украинцев думают, что Россия стягивает войска к границе для запугивания: опрос
Половина украинцев считает, что Россия стягивает войска к границе, чтобы запугать Украину и добиться выполнения планов, выгодных Кремлю. Треть предполагает, что такие действия Москвы могут быть подготовкой к военному вторжению.
Источник:24 канал
В таких позициях наиболее уверены жители в возрасте 55 – 60 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинской исследовательской компании Gradus Research.
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Что думают украинцы о действиях России на границе
- Еще 22% считают, что целью является усиление переговорных позиций России с США,
- 17% думают, что это для предотвращения возврата ОРДЛО и Крыма,
- 14% считают целью аннексии ОРДЛО и открытое введение российских военных сил.
Верят ли украинцы, что Россия пойдет в наступление
Согласно опросу, женщины меньше верят, что Россия может сделать военное вторжение в Украину, их всего 10%. Кроме того, 21% женщин затруднились ответить на этот вопрос.
- 22% ответили, что наступление "скорее маловероятно" и "скорее вероятно",
- 15% украинцев уверены, что никакого военного вторжения не будет.
Обострение возле границы: основное
- В последнее время Россия массово стягивала войска и технику. В Кремле утверждали, что якобы для учений.
- Кроме того, в марте – апреле боевики активизировались на Донбассе и начали почти ежедневно осуществлять прицельные выстрелы.
- Однако украинская разведка обнаружила, что агрессор может готовить провокации и хочет пробираться вглубь Украины.
- Правда, 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска оставляют южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
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