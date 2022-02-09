Новости о коронавирусе в Украине 9 февраля
В Украине почти 40 тысяч новых случаев COVID-19: количество госпитализаций выросло вдвое
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 8 февраля, в Украине обнаружили еще 38 257 больных коронавирусом. Известно, что среди новых заболевших 3 308 детей и 1 076 медработников. За этот же период в больницы госпитализировали 4 385 человек с явными признаками недуга. Такие показатели вдвое больше, чем днем ранее.
Внимание Сколько невакцинированных против COVID-19 украинцев уже отстранили от работы
К сожалению, еще 240 больных умерли. Однако выздоровели 17 063 пациентов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 3 864;
- Винницкая область – 100;
- Волынская область – 1 120;
- Днепропетровская область – 2 111;
- Донецкая область – 1 881;
- Житомирская область – 1 557;
- Закарпатская область – 978;
- Запорожская область – 1431;
- Ивано-Франковская область – 750;
- Киевская область – 1 314;
- Кировоградская область – 344;
- Луганская область – 774;
- Львовская область – 2 161;
- Николаевская область – 819;
- Одесская область – 3 587;
- Полтавская область – 1 454;
- Ровненская область – 2 006;
- Сумская область – 1 597;
- Тернопольская область – 1 011;
- Харьковская область – 2 293;
- Херсонская область – 1 012;
- Хмельницкая область – 2 093;
- Черкасская область – 1 120;
- Черновицкая область – 929;
- Черниговская область – 1 141.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирований
За сутки осуществили 177 012 тестирований различными методами, в частности методом ПЦР – 85 412, методом ИФА – 7 738, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 83 862.
Общая статистика заболевания
За все время пандемии в стране подтвердили 4 380 047 случаев инфицирования коронавирусом. Всего 3 713 348 пациентов выздоровели. К сожалению, от болезни умерли 101 887 украинцев.
В целом для диагностики коронавируса в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестов.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канал
Все больше украинцев получают бустерную вакцину от COVID-19: свежая статистика
Источник: Минздрав
За сутки 8 февраля 72 007 людей вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек. Тогда как вторую дозу получило 31 007 человек, дополнительную дозу – 688 человек. Зато бустерный укол уже имеют – 19 100 человек.
Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании прививали 15 499 220 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 499 218 человек;
- две дозы – 14 840 450 человек;
- дополнительную дозу – 21 563 человека;
- бустерную – 493 303 человека.
Всего в стране провели 30 854 534 прививки.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала
500 гривен за бустерную прививку: в правительстве рассказали, когда украинцы получат деньги
Источник: Тарас Мельничук в телеграме
В случае получения бустерной дозы вакцинации в Украине дополнительно будут начислять 500 гривен. Средства начнут выплачивать с 14 марта 2022 года. Кроме этого, срок действия счета для получения помощи увеличили до 9 месяцев со дня зачисления средств на счет.
Минздрав пока не рассматривает бустерную вакцинацию как нечто обязательное
Источник: "Суспільне"
Как сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин, бустерной дозой в Украине по состоянию на 7 февраля вакцинировано пол миллиона человек. Все добровольно – пока Минздрав не рассматривает требования обязательно вводить бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Украинцы смогут открыть больничный без визита к врачу, – Ляшко сказал, кому это позволят
Источник: 24 канал
В Украине можно открыть электронный больничный без визита к врачу, если у пациента проявления гриппа, ОРВИ или коронавируса.
Больницы получают деньги за каждого вакцинированного пациента, – Ляшко
Источник: 24 канал
НСЗУ продолжает заключать договоры с поставщиками медицинских услуг по направлению вакцинации против COVID-19 и оплачивает оказанную пациентам услугу по вакцинации. Медицинские учреждения получают за каждого пациента: 35 гривен за первую дозу вакцинации; 84 гривны за вторую дозу вакцинации; 60 гривен за третью дозу вакцинации.
Днем ранее У кого чаще всего исчезает обоняние, почему сократили самоизоляцию: новости о коронавирусе 8 февраля
Новости о коронавирусе в мире 9 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 9 февраля в мире зафиксировали более 401 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных обнаружили в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия Италия и Германия.
Пока временно: в Италии отменяли обязательное ношение масок на улице
Источник: The Local
В Италии улучшается ситуация с распространением коронавируса. Поэтому правительство страны отменило обязательство носить маски на улице. Такое решение будет действовать с 11 февраля до 31 марта 2022 года. В этот период носить защитные маски нужно будет только в местах массового скопления людей и в закрытых общественных местах.
Green Pass в Италии становится безлимитным: но не для всех
Источник: Украинская газета.IT
Совет министров постановил, что итальянский COVID-сертификат для тех, кто получил третью дозу вакцины, будет безлимитным. Исключением будут случаи заболевания коронавирусом, и если Европейское агентство по лекарственным средствам и Итальянское агентство фармакологических средств примут решение о возможной четвертой дозы. COVID-сертификат в Италии является безлимитным также для тех, кто вакцинировался двумя дозами вакцины, а потом выздоровел от коронавируса.
Восемь прививок не спасли: в России госпитализировали одиозного Жириновского
Источник: "РИА Новости"
У скандального российского депутата Владимира Жириновского обнаружили коронавирус. 9 февраля стало известно, что политика забрали в больницу. Первые 3 вакцинации политик сделал непризнанным ВОЗ "Спутником V", следующие 3 – российским препаратом "Эпивак", а последние 2 – "Ковиваком".
Исследование коронавируса
Хомячки могут передавать коронавирус людям: новое исследование
Источник: The Guardian
Домашние хомячки могут заражать людей коронавирусом. На это указывают данные нового исследования китайских ученых. В частности считают что эти грызуны - "наиболее вероятный источник" недавней вспышки штамма Дельта в Гонконге. Такие опасения появились еще в середине января. Как сообщает издание, исследование подтверждает опасения, что источником вспышки коронавирус в городе стал зоомагазин. Там находилось более 2 200 хомяков. От грызунов, которые распространили инфекцию, заразились не менее 50 человек.