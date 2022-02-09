Новини про коронавірус в Україні 9 лютого
В Україні майже 40 тисяч нових випадків COVID-19: кількість шпиталізацій зросла удвічі
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 8 лютого, в Україні виявили ще 38 257 хворих на коронавірус. Відомо, що серед нових 3 308 пацієнтів дітей та 1 076 медпрацівників. За цей же період до лікарень госпіталізували 4 385 людей з явними ознаками недуги. Такі показники удвічі більші, ніж днем раніше.
Увага Скільки невакцинованих проти COVID-19 українців вже відсторонили від роботи
На жаль, ще 240 хворих померли. Натомість одужали 17 063 пацієнтів.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 3 864;
- Вінницька область – 100;
- Волинська область – 1 120;
- Дніпропетровська область – 2 111;
- Донецька область – 1 881;
- Житомирська область – 1 557;
- Закарпатська область – 978;
- Запорізька область – 1431;
- Івано-Франківська область – 750;
- Київська область – 1 314;
- Кіровоградська область – 344;
- Луганська область – 774;
- Львівська область – 2 161;
- Миколаївська область – 819;
- Одеська область – 3 587;
- Полтавська область – 1 454;
- Рівненська область – 2 006;
- Сумська область – 1 597;
- Тернопільська область – 1 011;
- Харківська область – 2 293;
- Херсонська область – 1 012;
- Хмельницька область – 2 093;
- Черкаська область – 1 120;
- Чернівецька область – 929;
- Чернігівська область – 1 141.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестувань
За добу здійснили 177 012 тестувань різними методами, зокрема: методом ПЛР – 85 412, методом ІФА – 7 738, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 83 862.
Загальна статистика захворювання
За весь час пандемії в країні підтвердили 4 380 047 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 3 713 348 пацієнтів одужали. На жаль, від хвороби померли 101 887 українців.
Загалом для діагностики коронавірусу в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Все більше українців отримують бустерну вакцину від COVID-19: свіжа статистика
Джерело: МОЗ
За добу 8 лютого 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей. Тоді як другу дозу отримало 31 007 людей, додаткову дозу – 688 людей. Натомість бустерний укол вже мають – 19 100 людей.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 499 218 людей;
- дві дози – 14 840 450 людей;
- додаткову дозу – 21 563 людини;
- бустерну – 493 303 людини.
Загалом в країні провели 30 854 534 щеплення.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
500 гривень за бустерне щеплення: в уряді розповіли, коли українці отримають гроші
Джерело: Тарас Мельничук у телеграмі
У разі отримання бустерної дози вакцинації в Україні додатково нараховуватимуть 500 гривень. Кошти почнуть виплачувати з 14 березня 2022 року. Окрім цього, термін дії рахунку для отримання допомоги збільшили до 9 місяців з дня зарахування коштів на рахунок.
МОЗ поки не розглядає бустерну вакцинацію як щось обов'язкове
Джерело: "Суспільне"
Як повідомив головний санлікар України Ігор Кузін, бустерною дозою в Україні станом на 7 лютого вакциновано пів мільйона людей. Все добровільно – наразі МОЗ не розглядає вимоги обов'язково вводити бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
Українці зможуть відкрити лікарняний без візиту до лікаря, – Ляшко сказав, кому це дозволять
Джерело: 24 канал
В Україні можна буде відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря, якщо пацієнт має прояви грипу, ГРВІ або коронавірусу.
Лікарні отримують гроші за кожного вакцинованого пацієнта, – Ляшко
Джерело: 24 канал
НСЗУ продовжує укладати договори з надавачами медичних послуг за напрямом вакцинація проти COVID-19 та оплачує надану пацієнтам послугу з вакцинації. Медичні заклади отримують за кожного пацієнта: 35 гривень за першу дозу вакцинації; 84 гривні за другу дозу вакцинації; 60 гривень за третю дозу вакцинації.
Днем раніше У кого найчастіше зникає нюх, чому скоротили самоізоляцію: новини про коронавірус 8 лютого
Новини про коронавірус у світі 9 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 9 лютого у світі зафіксували понад 401 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих виявили у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія Італія та Німеччина.
Поки тимчасово: в Італії скасовували обов'язкове носіння масок на вулиці
Джерело: The Local
В Італії покращується ситуації з поширенням коронавірусу. Тож уряд країни скасував зобов'язання носити маски на вулиці. Таке рішення діятиме з 11 лютого до 31 березня 2022 року. У цей період носити захисні маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.
Green Pass в Італії стає безлімітним: але не для всіх
Джерело: Українська газета.IT
Рада міністрів постановила, що італійський COVID-сертифікат для тих, хто отримав третю дозу вакцини, буде безлімітним. Винятком будуть випадки захворювання на коронавірус, та якщо Європейське агентство з лікарських засобів та Італійське агентство фармакологічних засобів ухвалять рішення щодо можливої четвертої дози. COVID-сертифікат в Італії є безлімітним також для тих, хто вакцинувався двома дозами вакцини, а потім одужав від коронавірусу.
Вісім щеплень не врятували: у Росії госпіталізували одіозного Жиріновського
Джерело: "РИА Новости"
У скандального російського депутата Володимира Жиріновського виявили коронавірус. 9 лютого стало відомо, що політика забрали у лікарню. Перші 3 вакцинації політик зробив невизнаним ВООЗ "Супутником V", наступні 3 – російським препаратом "ЕпіВак", а останні 2 – "КовіВаком".
Дослідження коронавірусу
Хом'ячки можуть передавати коронавірус людям: нове дослідження
Джерело: The Guardian
Домашні хом'ячки можуть заражати людей коронавірусом. На це вказують дані нового дослідження китайських вчених. Зокрема вважають що ці гризуни – "найбільш вірогідне джерело" нещодавнього спалаху штаму Дельта у Гонконзі. Такі побоювання з'явилися ще посередині січня. Як повідомляє видання, дослідження підтверджує побоювання, що джерелом недавнього спалаху коронавірусу у місті став зоомагазин. Там перебувало понад 2 200 хом'яків. Від гризунів, які поширили інфекцію, заразилися не менш як 50 людей.