500 мужчин и мальчиков спасли из "дома пыток" в Нигерии: жуткие фото

Полицейские провели обыски в большом доме в Нигерии и освободили около 500 мужчин и мальчиков, которых удерживали там силой и подвергали постоянным пыткам. Часть детей родственники привезли в дом самостоятельно, считая, что это школа Корана.

Людей удерживали в северном городе Кадуна, пишет ВВС.

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Правоохранители провели обыски в доме после того, как получили сообщение о подозрительной деятельности. Начальник полиции штата Али Джанга считает, что случай так называемого дома пыток связан с человеческим рабством.

В доме обнаружили около 500 мужчин и мальчиков разного возраста, некоторые из них были закованы. Все спасенные пройдут медицинские и психологические обследования.



Среди заложников были не только нигерийцы / Фото: ВВС

Среди заложников были не только нигерийцы. Пострадавшие утверждают, что их пытали, подвергали сексуальному насилию, морили голодом и никуда не выпускали – в некоторых случаях в течение нескольких лет.



Над людьми издевались / Фото: ВВС

Пока неизвестно, как заложники попали в этот дом. Некоторые дети рассказали полиции, что их отвезли туда родственники. Родители считали здание школой Корана. Однако нет доказательств того, что здание когда-то было школой.

Полиция арестовала 8 подозреваемых по делу.