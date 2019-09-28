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      500 мужчин и мальчиков спасли из "дома пыток" в Нигерии: жуткие фото

      0 Читати новину українською
      Дом пыток
      Дом пыток / bbc.com

      Полицейские провели обыски в большом доме в Нигерии и освободили около 500 мужчин и мальчиков, которых удерживали там силой и подвергали постоянным пыткам. Часть детей родственники привезли в дом самостоятельно, считая, что это школа Корана.

      Людей удерживали в северном городе Кадуна, пишет ВВС.

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      Правоохранители провели обыски в доме после того, как получили сообщение о подозрительной деятельности. Начальник полиции штата Али Джанга считает, что случай так называемого дома пыток связан с человеческим рабством.

      В доме обнаружили около 500 мужчин и мальчиков разного возраста, некоторые из них были закованы. Все спасенные пройдут медицинские и психологические обследования.

      нігерія рабство тортури діти
      Среди заложников были не только нигерийцы / Фото: ВВС

      Среди заложников были не только нигерийцы. Пострадавшие утверждают, что их пытали, подвергали сексуальному насилию, морили голодом и никуда не выпускали – в некоторых случаях в течение нескольких лет.

      нігерія рабство діти
      Над людьми издевались / Фото: ВВС

      Пока неизвестно, как заложники попали в этот дом. Некоторые дети рассказали полиции, что их отвезли туда родственники. Родители считали здание школой Корана. Однако нет доказательств того, что здание когда-то было школой.

      Полиция арестовала 8 подозреваемых по делу.

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      Теги: Постраждалі Полиция Криминальные новости Нигерия
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