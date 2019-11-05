500 предприятий: Зеленский поручил правительству подготовиться к масштабной приватизации

Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Минэкономики к 31 декабря должно передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий.

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Кроме того, Министерство должно до конца текущего года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

Также определить Топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации,

– отметил Зеленский.

Коротко о "масштабной приватизации" в Украине

Президент Владимир Зеленский передал 5 государственных предприятий в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации. Среди переданных в Фонд госимущества предприятий: Гостиница "Днепр" и госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис". Предприятиями занималось Государственное управление делами.

Заметим, что по программе действий правительства предусмотрена продажа более 1000 государственных компаний.

2 октября Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества, которую анонсировали ранее. Подробнее – по ссылке.