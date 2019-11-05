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      500 підприємств: Зеленський доручив уряду підготуватись до масштабної приватизації

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      Володимир Зеленський роздав доручення міністрам
      Володимир Зеленський роздав доручення міністрам / president.gov.ua

      Володимир Зеленський поставив завдання до кінця поточного року розробити план заходів щодо зростання позицій України у рейтингу Doing Business, а також розпочати підготовку до масштабної приватизації та запровадження ринку землі.

      Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Мінекономіки до 31 грудня має передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств.

      До теми: Зеленський передав 5 державних компаній на приватизацію

      Крім того, Міністерство повинно до кінця поточного року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об'єктів малої приватизації та пакетів акцій.

      Також визначити Топ-5 пріоритетних об'єктів для підготовки до великої приватизації,
      – зазначив Зеленський.

      Коротко про "масштабну приватизацію" в Україні

      Президент Володимир Зеленський передав 5 державних підприємств до Фонду державного майна для подальшої приватизації. Серед переданих до Фонду держмайна підприємств: готель "Дніпро" та держпідприємства "Чайка" і "Центрсервіс". Підприємствами опікувалося Державне управління справами.

      Зауважимо, що за програмою дій уряду передбачено продаж понад 1000 державних компаній.

      2 жовтня Рада остаточно схвалила законопроєкт, яким скасувала перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку анонсували раніше. Детальніше – за посиланням.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Приватизація Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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