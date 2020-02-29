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      50 тысяч каждому новорожденному: подводные камни законопроекта

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      В Верховной Раде предложили финансово поддерживать будущих украинцев. Речь идет о 50 тысячах гривен из государственного бюджета, которые будут идти на депозит каждому новорожденному ребенку. Воспользоваться деньгами можно будет не сразу, а по достижении совершеннолетия.

      Новояровчанка Ирина в 2020 году заканчивает школу и усиленно готовится к ВНО. Она рассказала, что посещает четырех репетиторов. Свободного дня у девушки нет, ведь ежедневно она имеет репетиторство.

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      Мама школьницы отметила, что на репетиторов и книги ежемесячно идет как минимум полторы тысячи гривен. "И это еще совсем немного", – добавила Леся Довбуш.

      діти навчання освіта ЗНО

      В столице такая подготовка стоит ориентировочно шесть-семь тысяч гривен в месяц. Обучение по контракту, например, в медицинских вузах стартует от 30 тысяч в год.

      Чтобы поддержать детей и их родителей, нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко создал законопроект, который предусматривает, что уже с 2021 года государство может класть на депозит каждому новорожденному 50 тысяч гривен.

      Общался со многими друзьями моего возраста, с девушками, у них есть – как быть ребенку дальше, как обучить. Они за это переживают. Поэтому хочется этот страх снять, и чтобы это была мотивация. Пример брал из Объединенных Арабских Эмиратов, там есть похожая программа,
      – пояснил народный депутат.

      Деньги можно будет снимать с 18 лет, и тогда тратить по своему усмотрению. По подсчетам депутата: 50 тысяч за эти годы с процентами превратятся в 270 тысяч. В случае, если их не съест инфляция.

      Возникает вопрос – где взять деньги, ведь речь идет о почти 16 миллиардах гривен? Зато показатель рождаемости и дальше будет на уровне 316 тысяч детей ежегодно.

      Игровой бизнес, возможно, земля принесет какой-то доход или какая-то приватизация. Также у меня готовится ряд законопроектов, которые тоже увеличивают бюджет. Надеюсь, что, согласно бюджетному кодексу, успею их подать до 15 июля,
      – ответил Сергей Гривко.

      Сергій Гривко Слуга народу
      Сергей Гривко – автор законопроекта об увеличении выплат новорожденным

      Однако экономисты не верят в реализацию этой идеи. По словам Алексея Дорошенко, этот законопроект фактически фантастический.

      Если они (родители – 24 канал) не уверены в будущем в стране, то, извините, никакая помощь от государства их не заинтересует. Стабильная заработная плата и возможность иметь собственный бизнес – гораздо важнее,
      – отметил экономист.

      В документе прописаны условия, согласно которым деньги можно будет снять досрочно, в том числе и на лечение. Также их можно передать в инвестиционный фонд. Социолог Ирина Бекешкина прокомментировала, что в документе есть несколько "лазеек", которые позволяют вполне легально снять эти деньги, например, когда речь идет о болезни ребенка.

      Все дети болеют. Затем там инвестиционная кампания – думаю, что будет много таких компаний, которые за определенный процент будут помогать эти деньги снимать,
      – рассказала социолог.

      В то же время автор законопроекта, несмотря на критику, настроен оптимистично. Он добавил, что если найдет, откуда можно ежегодно брать 16 миллиардов, то коллеги поддержат.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Деньги Дети и несовершеннолетние Родители и дети Семья
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