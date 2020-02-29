50 тисяч кожному новонародженому: підводні камені законопроєкту

У Верховній Раді запропонували фінансово підтримувати майбутніх українців. Мова йде про 50 тисяч гривень з державного бюджету, які будуть йти на депозит кожній новонародженій дитині. Скористатися грошима можна буде не відразу, а після досягнення повноліття.

Новоярівчанка Ірина у 2020 році закінчує школу, тож посилено готується до ЗНО. Вона розповіла, що відвідує чотирьох репетиторів. Вільного дня у дівчини немає, адже щоденно вона має репетиторство.

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Мама школярки зазначила, що на репетиторів і книжки щомісяця йде щонайменше півтори тисячі гривень. "І це ще зовсім небагато", – додала Леся Довбуш.

У столиці така підготовка коштує орієнтовно шість-сім тисяч гривень на місяць. Навчання за контрактом, наприклад, у медичних вишах стартує від 30 тисяч за рік.

Щоб підтримати дітей та їхніх батьків, нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко створив законопроєкт, який передбачає, що вже з 2021 року держава може класти на депозит кожному новонародженому 50 тисяч гривень.

Спілкувався з багатьма друзями мого віку, з дівчатами, у них є – як бути дитині далі, як навчити. Вони за це переживають. Тому хочеться цей страх зняти, і щоб це була мотивація. Приклад брав з Об'єднаних Арабських Еміратів, там є схожа програма,

– пояснив народний депутат.

Гроші можна буде знімати з 18 років, і тоді витрачати на власний розсуд. За підрахунками депутата: 50 тисяч за ці роки з відсотками перетворяться на 270 тисяч. У випадку, якщо їх не з'їсть інфляція.

Постає питання – де взяти гроші, адже йдеться про майже 16 мільярдів гривень? Натомість показник народжуваності і далі буде на рівні 316 тисяч дітей щороку.

Ігровий бізнес, можливо, земля принесе якийсь дохід чи якась приватизація. Також у мене готується ряд законопроєктів, які теж збільшують бюджет. Сподіваюсь, що, згідно з бюджетним кодексом, встигну їх подати до 15 липня,

– відповів Сергій Гривко.



Сергій Гривко – автор законопроєкту про збільшення виплат новонародженим

Однак економісти не вірять в реалізацію цієї ідеї. За словами Олексія Дорошенка, цей законопроєкт є фактично фантастичним.

Якщо вони (батьки – 24 канал) не впевнені в майбутньому в країні, то, вибачте, будь-яка допомога від держави їх не зацікавить. Стабільна заробітна плата і можливість мати власний бізнес – значно важливіші,

– відзначив економіст.

У документі прописано умови, згідно з якими гроші можна буде зняти достроково, зокрема, й на лікування. Також їх можна передати в інвестиційний фонд. Соціолог Ірина Бекешкіна прокоментувала, що в документі є кілька "лазівок", які дозволяють цілком легально зняти ці гроші, наприклад, коли йдеться про хворобу дитини.

Всі діти хворіють. Потім там інвестиційна кампанія – думаю, що буде чимало таких компаній, які за певний відсоток допомагатимуть ці гроші знімати,

– розповіла соціолог.

Водночас, автор законопроєкту, попри критику, налаштований оптимістично. Він додав: якщо знайде, звідки можна щороку брати 16 мільярдів, то колеги підтримають.