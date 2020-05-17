51-ый штат: Пуэрто-Рико попытается присоединиться к Соединенным Штатам уже осенью

В ноябре 2020 года в Пуэрто-Рико состоится всеобщий референдум о присоединении к США на правах штата. Это уже третий референдум в течение последних восьми лет.

Губернаторка Пуерто-Рико Ванда Васкез Гарсед підписала законопроєкт про остаточне визначення його політичного статусу. Про це вона повідомила у своєму твітері.

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Голосування призначили на 3 листопада в день загальних виборів на острові.

Прийшов час для 3,2 мільйона американських громадян, які проживають в Пуерто-Рико, перестати бути останніми в черзі. Повна рівність!

– наголосила політикиня.

В бланку для голосування буде вказано лише одне запитання про те, чи потрібно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу США.



Підписання законопроєкту про референдум в Пуерто-Рико / Фото з твітера Ванди Васкез

Який політичний статус має Пуерто-Рико і до чого тут США

Зараз у Пуерто-Ріко статус "неінкорпорірованої організованої території". Це означає, що острів перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною. Дія американської Конституції на цій території обмежена.

Жителі острова мають громадянство США і платять деякі податки.

У конгресі Пуерто-Ріко представлений лише одним делегатом. Та й той не має права голосу. Він не бере участь у виборах президента. При цьому може проводити праймеріз, але не відсилати своїх представників до колегії виборців.

Для приєднання до території Сполучених Штатів результати референдуму, зокрема, має схвалити конгрес.

Скільки референдумів вже було про приєднання Пуерто-Рико до США? З 1967 по 2017 роки відбулося п'ять референдумів про політичний статус Пуерто-Рико. У 2017 році більшість тих, хто проголосував виступили за входження до складу США. Однак тоді явка склала лише 23%. Референдум, зокрема, бойкотувала Демократична партія, яка виступала проти приєднання.



Ще один референдум відбувся у 2012 році. Тоді за статус американського штату проголосували 61% пуерторіканців. Проти цього рішення тоді виступила вже Республіканська партія.

Де розташований острів Пуерто-Рико: