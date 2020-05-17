Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

51-ый штат: Пуэрто-Рико попытается присоединиться к Соединенным Штатам уже осенью

- Читати новину українською
Пуэрто-Рико может присоединиться к США в 2020 году
Коли Пуерто-Рико приєднається до США? / EPA

В ноябре 2020 года в Пуэрто-Рико состоится всеобщий референдум о присоединении к США на правах штата. Это уже третий референдум в течение последних восьми лет.

Губернаторка Пуерто-Рико Ванда Васкез Гарсед підписала законопроєкт про остаточне визначення його політичного статусу. Про це вона повідомила у своєму твітері.

Цікаво Вибори в США 2020: що відомо про правила і коли відбудуться

Голосування призначили на 3 листопада в день загальних виборів на острові.

Прийшов час для 3,2 мільйона американських громадян, які проживають в Пуерто-Рико, перестати бути останніми в черзі. Повна рівність! 
– наголосила політикиня.

В бланку для голосування буде вказано лише одне запитання про те, чи потрібно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу США.


Підписання законопроєкту про референдум в Пуерто-Рико / Фото з твітера Ванди Васкез

Який політичний статус має Пуерто-Рико і до чого тут США

  • Зараз у Пуерто-Ріко статус "неінкорпорірованої організованої території". Це означає, що острів перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною. Дія американської Конституції на цій території обмежена. 
  • Жителі острова мають громадянство США і платять деякі податки.
  • У конгресі Пуерто-Ріко представлений лише одним делегатом. Та й той не має права голосу. Він не бере участь у виборах президента. При цьому може проводити праймеріз, але не відсилати своїх представників до колегії виборців.
  • Для приєднання до території Сполучених Штатів результати референдуму, зокрема, має схвалити конгрес.

Скільки референдумів вже було про приєднання Пуерто-Рико до США? З 1967 по 2017 роки відбулося п'ять референдумів про політичний статус Пуерто-Рико. У 2017 році більшість тих, хто проголосував виступили за входження до складу США. Однак тоді явка склала лише 23%. Референдум, зокрема, бойкотувала Демократична партія, яка виступала проти приєднання. 

Ще один референдум відбувся у 2012 році. Тоді за статус американського штату проголосували 61% пуерторіканців. Проти цього рішення тоді виступила вже Республіканська партія.

Де розташований острів Пуерто-Рико: 

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Латинськая Америка Законодательство Новости США
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Учитесь на опыте лучших: мотивационная подборка книг
сегодня , 16:00 Учитесь на опыте лучших: мотивационная подборка книг
Книги для гурманів
Новости коронавируса 17 мая: возобновление туризма в Крыму, судьба защитных костюмов для врачей
сегодня , 16:00 Новости коронавируса 17 мая: возобновление туризма в Крыму, судьба защитных костюмов для врачей
Альона Захарова
Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
сегодня , 09:11 Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
Роман Чорненький