51-ий штат: Пуерто-Рико спробує приєднатися до Сполучених Штатів вже восени
У листопаді 2020 року в Пуерто-Рико відбудеться всезагальний референдум про приєднання до США на правах штату. Це вже третій референдум протягом останніх восьми років.
Губернаторка Пуерто-Рико Ванда Васкез Гарсед підписала законопроєкт про остаточне визначення його політичного статусу. Про це вона повідомила у своєму твітері.
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Голосування призначили на 3 листопада в день загальних виборів на острові.
Прийшов час для 3,2 мільйона американських громадян, які проживають в Пуерто-Рико, перестати бути останніми в черзі. Повна рівність!
– наголосила політикиня.
В бланку для голосування буде вказано лише одне запитання про те, чи потрібно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу США.
Підписання законопроєкту про референдум в Пуерто-Рико / Фото з твітера Ванди Васкез
Який політичний статус має Пуерто-Рико і до чого тут США
- Зараз у Пуерто-Ріко статус "неінкорпорірованої організованої території". Це означає, що острів перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною. Дія американської Конституції на цій території обмежена.
- Жителі острова мають громадянство США і платять деякі податки.
- У конгресі Пуерто-Ріко представлений лише одним делегатом. Та й той не має права голосу. Він не бере участь у виборах президента. При цьому може проводити праймеріз, але не відсилати своїх представників до колегії виборців.
- Для приєднання до території Сполучених Штатів результати референдуму, зокрема, має схвалити конгрес.
Скільки референдумів вже було про приєднання Пуерто-Рико до США? З 1967 по 2017 роки відбулося п'ять референдумів про політичний статус Пуерто-Рико. У 2017 році більшість тих, хто проголосував виступили за входження до складу США. Однак тоді явка склала лише 23%. Референдум, зокрема, бойкотувала Демократична партія, яка виступала проти приєднання.
Ще один референдум відбувся у 2012 році. Тоді за статус американського штату проголосували 61% пуерторіканців. Проти цього рішення тоді виступила вже Республіканська партія.
Де розташований острів Пуерто-Рико: