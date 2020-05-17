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51-ий штат: Пуерто-Рико спробує приєднатися до Сполучених Штатів вже восени

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Пуерто-Рико може приєднатися до США у 2020 році
Коли Пуерто-Рико приєднається до США? / EPA

У листопаді 2020 року в Пуерто-Рико відбудеться всезагальний референдум про приєднання до США на правах штату. Це вже третій референдум протягом останніх восьми років.

Губернаторка Пуерто-Рико Ванда Васкез Гарсед підписала законопроєкт про остаточне визначення його політичного статусу. Про це вона повідомила у своєму твітері.

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Голосування призначили на 3 листопада в день загальних виборів на острові.

Прийшов час для 3,2 мільйона американських громадян, які проживають в Пуерто-Рико, перестати бути останніми в черзі. Повна рівність! 
– наголосила політикиня.

В бланку для голосування буде вказано лише одне запитання про те, чи потрібно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу США.


Підписання законопроєкту про референдум в Пуерто-Рико / Фото з твітера Ванди Васкез

Який політичний статус має Пуерто-Рико і до чого тут США

  • Зараз у Пуерто-Ріко статус "неінкорпорірованої організованої території". Це означає, що острів перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною. Дія американської Конституції на цій території обмежена. 
  • Жителі острова мають громадянство США і платять деякі податки.
  • У конгресі Пуерто-Ріко представлений лише одним делегатом. Та й той не має права голосу. Він не бере участь у виборах президента. При цьому може проводити праймеріз, але не відсилати своїх представників до колегії виборців.
  • Для приєднання до території Сполучених Штатів результати референдуму, зокрема, має схвалити конгрес.

Скільки референдумів вже було про приєднання Пуерто-Рико до США? З 1967 по 2017 роки відбулося п'ять референдумів про політичний статус Пуерто-Рико. У 2017 році більшість тих, хто проголосував виступили за входження до складу США. Однак тоді явка склала лише 23%. Референдум, зокрема, бойкотувала Демократична партія, яка виступала проти приєднання. 

Ще один референдум відбувся у 2012 році. Тоді за статус американського штату проголосували 61% пуерторіканців. Проти цього рішення тоді виступила вже Республіканська партія.

Де розташований острів Пуерто-Рико: 

 

Автор: Емал Набі
Теги: Латинська Америка Законодавство Новини США
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