Соответствующую информацию рассказал Алексей Арестович. Это произошло на брифинге вечером 26 февраля – на третий день войны, которую Россия начала против Украины.

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Больше половины призывников из Крыма – разбежались

В Крыму, в Перевальном (речь идет о селе в Украине в Симферопольском районе – 24 канал) 53% призывников разбежались и сейчас прячутся по домам. Они отказываются участвовать в войне против Украины,

– пояснил Арестович.

Советник главы ОП также рассказал, что по состоянию ориентировочно на 20 часов 26 февраля на направлении Энергодар – Запорожье выдвигаются передовые подразделения врага, и об этом знают.

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