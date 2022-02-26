Відповідну інформацію розповів Олексій Арестович. Це трапилось на брифінгу ввечері 26 лютого – на третій день війни, яку Росія почала проти України.

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Більше половини призовників з Криму – розбіглися

У Криму, в Перевальному (мовиться про село в Україні у Сімферопольському районі – 24 канал) 53% призовників розбіглися і зараз ховаються по домівках. Вони відмовляються брати участь у війні проти України,

– пояснив Арестович.

Радник глави ОП також розповів, що станом орієнтовно на 20 годину 26 лютого на напрямку Енергодар – Запоріжжя висуваються передові підрозділи ворога, та про це знають.





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