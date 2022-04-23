Эту работу львовские повара проделали за одну ночь. Инициативу предложил холдинг эмоций !FEST.

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Во Львове повара раскрасили яйца и изобразили из них герб

К Пасхе! FEST: продуктовая миссия вместе с World Central Kitchen приготовили угощения для тех, кто временно потерял свой дом. Ибо пасху и пасхальное блюдо должен попробовать каждый,

– говорится в сообщении.

Также напомнили, что традиционно в это воскресенье кнайпы Холдинга будут угощать всех гостей паской.

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Украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей на Пасху

Помните, что спасатели ГСЧС призывали избегать больших скоплений людей на Пасху. Ведь российские оккупанты могут совершать провокации.

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