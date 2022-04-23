Цю роботу львівські кухарі виконали за одну ніч. Ініціативу запропонував холдинг емоцій !FEST.
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У Львові кухарі розфарбували яйця і зобразили з них герб
До Великодня !FEST: продуктова місія разом з World Central Kitchen приготували частунки для тих, хто тимчасово втратив свій дім. Бо паску та крашанку має скуштувати кожен,
– йдеться у повідомленні.
Також нагадали, що традиційно цієї неділі кнайпи Холдингу пригощатимуть усіх гостей шматочком паски.
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Українцям порадили уникати великих скупчень людей на Великдень
Пам'ятайте, що рятувальники ДСНС закликали уникати великих скупчень людей на Великдень. Адже російські окупанти можуть вчиняти провокації.
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