Расчет потерь ориентировочный – вести его в горячих точках и при обстреле проблематично.

Важно "Расконсервированная" российская техника – разворована, а командир танкового полка застрелился

При этом, Генштаб опубликовал общие боевые потери россиян за месяц военных действий.

Среди потерь оккупантов:

  • 16 600 личного состава;
  • 582 танка;
  • 1 664 бронированных машины;
  • 294 артиллерийские системы;
  • 93 РСЗО;
  • 121 самолет;
  • 127 вертолетов;
  • 1 144 единицы автомобильной техники;
  • 7 кораблей, катеров;
  • 52 ПВО;
  • 73 цистерны с топливом;
  • 56 беспилотников;
  • 21 единица специальной техники;
  • 4 пусковые установки.

В ведомстве отметили, что данные уточняются – подсчет может осложняться обстрелами.

Как менялась ситуация: Потери врага по состоянию на 26 марта – смотрите видео