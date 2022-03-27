Расчет потерь ориентировочный – вести его в горячих точках и при обстреле проблематично.

Важно "Расконсервированная" российская техника – разворована, а командир танкового полка застрелился

При этом, Генштаб опубликовал общие боевые потери россиян за месяц военных действий.

Среди потерь оккупантов:

16 600 личного состава;

582 танка;

1 664 бронированных машины;

294 артиллерийские системы;

93 РСЗО;

121 самолет;

127 вертолетов;

1 144 единицы автомобильной техники;

7 кораблей, катеров;

52 ПВО;

73 цистерны с топливом;

56 беспилотников;

21 единица специальной техники;

4 пусковые установки.

В ведомстве отметили, что данные уточняются – подсчет может осложняться обстрелами.

Как менялась ситуация: Потери врага по состоянию на 26 марта – смотрите видео