Расчет потерь ориентировочный – вести его в горячих точках и при обстреле проблематично.
Важно "Расконсервированная" российская техника – разворована, а командир танкового полка застрелился
При этом, Генштаб опубликовал общие боевые потери россиян за месяц военных действий.
Среди потерь оккупантов:
- 16 600 личного состава;
- 582 танка;
- 1 664 бронированных машины;
- 294 артиллерийские системы;
- 93 РСЗО;
- 121 самолет;
- 127 вертолетов;
- 1 144 единицы автомобильной техники;
- 7 кораблей, катеров;
- 52 ПВО;
- 73 цистерны с топливом;
- 56 беспилотников;
- 21 единица специальной техники;
- 4 пусковые установки.
В ведомстве отметили, что данные уточняются – подсчет может осложняться обстрелами.
Как менялась ситуация: Потери врага по состоянию на 26 марта – смотрите видео