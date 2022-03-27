Підрахунок втрат – орієнтовний, адже вести його у "гарячих" точках та під час обстрілів проблемно.

Важливо "Розконсервована" російська техніка – розкрадена, а командир танкового полку застрелився

При цьому Генштаб опублікував загальні бойові втрати росіян за місяць воєнних дій.

Серед втрат окупантів:

  • 16600 особового складу;
  • 582 танки;
  • 1664 броньованих машин;
  • 294 артилерійські системи;
  • 93 РСЗВ;
  • 121 літак;
  • 127 гелікоптерів;
  • 1144 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 кораблів, катерів;
  • 52 ППО;
  • 73 цистерни з паливом;
  • 56 безпілотників;
  • 21 одиницю спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки.

У відомстві зазначили, що дані уточнюються, бо підрахунок може ускладнюватися обстрілами.

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